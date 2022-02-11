Giresun'da Fenerbahçe seferberliği

GZT Giresunspor'un yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta mücadelesi öncesi Giresun'da heyecanlı bir bekleyiş başladı. Giresun halkının yoğun ilgi gösterdiği GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçının satışa sunulan biletlerinin yarısından fazlası satıldı.

Cumartesi günkü karşılaşmada takımlarını destekleyecek Giresunspor taraftarları için şehirde adeta seferberlik ilan edildi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçını izlemek için Çotanak Spor Kompleksi'ne gidecek taraftarların belediye otobüsleriyle ücretsiz olarak stada taşınması kararı alındı.

Belediye Başkanı Şenlikoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şahsım ve Giresun Belediyesi olarak her zaman Giresunspor'umuzun yanındayız. Giresunspor tam 45 yıl sonra resmi bir lig maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu karşılaşmanın Giresunspor'umuz için önemi çok büyük. Taraftarlarımız bunun farkında, şehirde herkes bunun farkında. Giresun Belediyesi olarak biz de bu önemli maçta üzerimize düşen sorumluluğu her zamanki gibi yerine getirerek maça gidecek tüm taraftarlarımızı ücretsiz olarak stada taşıyacağız, kendimiz de stattaki yerimizi alacağız. Ayrıca karşılaşma öncesi taraftarlara Giresunspor'umuzun renkleri olan yeşil-beyaz çotanak armalı bayraklar dağıtacağız. Bu kritik maçta Fenerbahçe'yi Giresun'da en iyi şekilde ağırlamak ve sahadan da güzel bir sonuçla mutlu ayrılan taraf olmak istiyoruz. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyor, Giresunspor'umuza Fenerbahçe karşısında üstün başarılar diliyoruz" dedi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Spor