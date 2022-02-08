Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1) - Haberler
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Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Kırlak - Güncel
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GİRESUN Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı.

GİRESUN (DHA) - GİRESUN Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Giresun Üniversitesi'nin Keşap ilçesindeki Turizm Fakültesi'nin binasının çatısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binada bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlçeye Giresun ve Ordu'dan da takviye ekipler sevk edildi.


- Keşap
Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Turizm Fakültesi, Giresun, Yangın, DHA, Güncel, Haber

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