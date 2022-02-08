Giresun'da fakülte binasının çatısında yangın (1)

Giresun Üniversitesi'nin Keşap ilçesindeki Turizm Fakültesi'nin binasının çatısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binada bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlçeye Giresun ve Ordu'dan da takviye ekipler sevk edildi.