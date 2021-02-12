Giresun'da evlerden mutfak malzemesi çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Giresun'da evlerden mutfak malzemesi çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

12.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:30
Giresun'da evlerden mutfak malzemesi çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde evlerden bakır ve alüminyum mutfak malzemeleri çaldığı iddia edilen 4 zanlı cezaevine gönderildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde evlerden bakır ve alüminyum mutfak malzemeleri çaldığı iddia edilen 4 zanlı cezaevine gönderildi.

Karaağaç köyünde yazlık olarak kullanılan 7 boş evin kapı kilitleri kırılarak içerdeki bakır ve alüminyum mutfak malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Giresun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık zanlıları Y.A, K.A, S.A. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Müge Anlı Beren Saat Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun'da evlerden mutfak malzemesi çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 20:31:29. #1.15#
title