Giresun'da evlerde gün, mevlit, taziye gibi etkinliklere cezai işlem uygulanıyor
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Giresun'da evlerde gün, mevlit, taziye gibi etkinliklere cezai işlem uygulanıyor

23.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:54
Giresun'da evlerde gün, mevlit, taziye gibi etkinliklere cezai işlem uygulanıyor

Giresun Emniyet Müdürlüğü, evlerde gün, mevlit, taziye gibi toplulukların bir araya geldiği etkinliklerin yapıldığının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü, evlerde gün, mevlit, taziye gibi toplulukların bir araya geldiği etkinliklerin yapıldığının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 virüsünün kapalı ortamlarda daha hızlı yayıldığı belirtildi.

Bu nedenle salgın sürecinde misafirliğe gidilmemesi, evlere misafir kabul edilmemesi, zorunlu olmadıkça da dışarı çıkılmaması istenilen paylaşımda, şunlar aktarıldı:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'nda yer alan 'evlerde misafir kabulü salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığından evlerde gün, mevlit, taziye gibi toplulukların bir araya geldiği etkinliklerin yapılmaması' hususlarına uyulmadığının tespit edilmesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulanmaktadır."

Paylaşımda, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyulması çağrısında da bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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