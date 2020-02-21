Giresun'da evinin yandığını gören kişi kalp krizi geçirerek öldü
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Giresun'da evinin yandığını gören kişi kalp krizi geçirerek öldü

Giresun'un Bulancak ilçesinde evinin yandığını gören kişi kalp krizi sonucu öldü.

21.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:14
Giresun'da evinin yandığını gören kişi kalp krizi geçirerek öldü

'un Bulancak ilçesinde evinin yandığını gören kişi sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Okay'ın (65) babasından kalan iki katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bulancak Belediyesi itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını alarak olay yerine gelen İbrahim Okay ise bir süre sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Okay hayatını kaybetti.

Bu arada, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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