Giresun'da evde patlama: 4 yaralı
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Giresun'da evde patlama: 4 yaralı

GİRESUN'un Doğankent ilçesinde bir evde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

15.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:05
Giresun'da evde patlama: 4 yaralı
GİRESUN'un ilçesinde bir evde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir evde, dün akşam saatlerinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada evin mutfak bölümünde küçük çapta hasar oluştu. Evde bulunan Ö.K, S.S., E.D. ve S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Tirebolu ve 'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.


- Giresun
Kaynak: DHA
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