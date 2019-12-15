Giresun'da evde patlama: 4 yaralı
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Giresun'da evde patlama: 4 yaralı

Giresun'un Doğankent ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

15.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:16
Giresun'da evde patlama: 4 yaralı

'un ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir evde mutfak tüpünden sızan gaz kaçağı sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamada, Ö.K, S.S, E.D. ve S.Ö. yaralandı.

Çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tirebolu ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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