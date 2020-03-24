Giresun'da ev yangınında 2 kişi yaralandı Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacımahmutlu köyünde M.K'ya ait evde, M.K, F.C. ve Ö.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K'nın, benzin bidonu ile evde yangın çıkarttığı ileri sürüldü.

Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, evde bulunan M.K. ve F.C, yaralandı.

Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından M.K, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olaydan sonra firar eden Ö.K'nın yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA