Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor
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Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da etkili olan yağış nedeniyle köy grup yollarında oluşan hasarın giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Giresun'da etkili olan yağış nedeniyle köy grup yollarında oluşan hasarın giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Yağlıdere, Güce ve Espiye ilçesinde 13 Temmuz gecesi başlayan ve dün sabaha kadar etkili olan yağış nedeniyle çökme ve heyelanlar meydana gelen köy grup yollarına müdahale ediliyor.

Kaymakamlıklar ile İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yollardaki hasarın giderilmesi, heyelanla yolda biriken toprakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'da kapalı köy yolu bulunmadığını belirterek, çalışmaları titizlikle takip ettiklerini kaydetti.

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor
Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor
Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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