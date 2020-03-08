Giresun'da erkeklerin hazırladıkları kahveler kadınlara ikram edildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Giresun'da erkeklerin hazırladıkları kahveler kadınlara ikram edildi - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Tirebolu, Giresun, Güncel

Giresun'da erkeklerin hazırladıkları kahveler kadınlara ikram edildi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında erkekler tarafından hazırlanan kahveler kadınlara ikram edildi.

08.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:22
Giresun'da erkeklerin hazırladıkları kahveler kadınlara ikram edildi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında erkekler tarafından hazırlanan kahveler kadınlara ikram edildi.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından "Erkekler Kahve Yapıyor" etkinliği düzenlendi. Tarihi mahallede oluşturulan alanda erkekler tarafından hazırlanan kahveler, etkinliğe katılan kadınlara ikram edildi.

Mahalle Muhtarı Osman Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği geçen sene de düzenlediklerini belirterek, "Türk kahvesinin sosyal ilişkilerdeki rolü büyüktür. Kadınlarımızın bir çok konuda ilçemizin kalkınması, kültürümüzün geleceğe taşınması anlamında büyük emekleri olmuştur. Bizlerde bundan dolayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde onlara kahve yaparak minnettarlığımızı sunmayı amaçladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Özkoç Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Alpaslan Özmol Nilperi Şahinkaya
Spor Podolski Okan Buruk Rıza Çalımbay İsmail Kartal Arda Kardeşler
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Giresun'da erkeklerin hazırladıkları kahveler kadınlara ikram edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:24:35. #1.14#