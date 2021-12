Giresun'da Engelliler Günü'nde 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nin müjdesi verildi

GİRESUN (İHA) - Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitlik etkinliklerle kutlanırken, Giresun'a Engelsiz Yaşam Merkezi'nin müjdesi verildi.

Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği Debboy mevkiinden Atatürk Meydanına yapılan yürüyüşle başladı. Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve il protokolünün de katıldığı yürüyüş sonrası Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Engellilerin her platformda sosyal ve çalışma hayatı içerisinde olması gerektiğini belirten Vali Ünlü, "Tüm engelleri gönüllerimizle aşmak için, 'engelsiz' mutlu bir gelecek inşa etmek için yan yana, omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Mutluluk engel tanımaz, yaşamı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuz sürece bütün engeller aşılır. Her zaman sıcak bağlar kurduğumuz engelli vatandaşlarımızı sadece bugünün özelinde değil, takvimin her gününde düşünüyor ve hepimizin bir engelli adayı olduğu gerçeğini de aklımızdan çıkarmıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre olarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık konusu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren toplumsal bir husustur" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Giresun'un önemli ihtiyaçlarından birisi olan Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmalar yapıldığını ve Aksu Mahallesi mevkiinde 10 dönümlük arazi üzerine önümüzdeki yıl içerisinde yapılmasının planlandığı müjdesini verdi.

Yapılan konuşmaların ardından hayırsever işadamları tarafından bağışlanan engelli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. - GİRESUN