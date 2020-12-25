Giresun'da el konulan akaryakıtın uygun olduğu belirlendi

Giresun'un Keşap ilçesinde el konulan yaklaşık 26 bin litre akaryakıttan alınan numunenin uygun olduğu belirlendi.

Giresun'un Keşap ilçesinde el konulan yaklaşık 26 bin litre akaryakıttan alınan numunenin uygun olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince ilçedeki bir akaryakıt istasyonunun iki yer altı tankında yapılan denetimlerde iki kez ölçüm yapılması üzerine geçersiz çıkan akaryakıttan analiz yapmak üzere numune alındı.

İlgili kurum tarafından yapılan analiz sonucunda akaryakıtın teknik düzenlemede yer alan özelliklere uygun olduğu tespit edildi.

El konulan akaryakıtın ise iade edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin