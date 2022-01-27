Giresun'da ekipler yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
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Giresun'da yolu kardan kapalı köyde rahatsızlanan kadın, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
GİRESUN (AA) - Giresun'da yolu kardan kapalı köyde rahatsızlanan kadın, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Merkeze bağlı Hisargeriş köyünde yaşayan astım hastası A.P'nin rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Sahile yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki köyün yolunun kardan kapanması nedeniyle sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi.
İş makinesiyle bölgeye giden ekipler, birkaç saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
Ambulansla A.P'nin evine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Öte yandan, Giresun'da son günlerde kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köylerde 112 Acil Sağlık ekiplerince toplam 84 hastaya müdahale edildi.