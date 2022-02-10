Giresun'da eğitime kar engeli

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinin tamamında, Şebinkarahisar ilçesinde ise köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

Şebinkarahisar Kaymakamlığı da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime bugün ara verilmesi kararı alındığını bildirdi.