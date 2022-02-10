Giresun'da eğitime kar engeli - Haberler
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Giresun'da eğitime kar engeli

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'un Çamoluk ilçesinin tamamında, Şebinkarahisar ilçesinde ise köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinin tamamında, Şebinkarahisar ilçesinde ise köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

Şebinkarahisar Kaymakamlığı da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime bugün ara verilmesi kararı alındığını bildirdi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Şebinkarahisar, Giresun, Çamoluk, kar, Güncel, Haberler

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