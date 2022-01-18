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Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçedeki tüm okullarda, 9 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

ÇAMOLUK, GİRESUN (AA) - Giresun'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçedeki tüm okullarda, 9 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında yarın okulların tatil edildiği kaydedildi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

Çamoluk, Giresun, Dereli, kar, Güncel, Haber

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