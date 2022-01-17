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Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir ilçede tüm okullarda, merkez ve 6 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir ilçede tüm okullarda, merkez ve 6 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.

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Doğankent, Giresun, kar, Güncel, Haber

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