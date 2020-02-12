Giresun'da eğitime kar engeli

12.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:10

Giresun'un Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamı ile Eynesil ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Eynesil ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın izinli sayılacakları kaydedildi.

Kaynak: AA