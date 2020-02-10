Giresun'da eğitime kar engeli
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Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.

10.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:30
Giresun'da eğitime kar engeli

merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile , , , Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullar, yarın tatil olacak.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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