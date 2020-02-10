Giresun'da eğitime kar engeli

10.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:30

Giresun merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullar, yarın tatil olacak.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA