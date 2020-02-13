Giresun'da eğitim öğretime kar engeli
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Giresun'da eğitim öğretime kar engeli

Giresun'da olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla eğitim öğretime bazı okullarda 1 gün ara verildi.

13.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:19
Giresun'da eğitim öğretime kar engeli

'da olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla eğitim öğretime bazı okullarda 1 gün ara verildi.


Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, " ve ilçeleri genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü örgün ve yaygın eğitimde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitim öğretime devam edilecek olup, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ise 1 gün izinli sayılacaklardır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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