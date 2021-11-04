Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, üzerinde 50,7 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen İ.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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