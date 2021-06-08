Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
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Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı

Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün serinlemek için denize girdikten sonra dalgaların da etkisiyle kaybolan iki kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün serinlemek için denize girdikten sonra dalgaların da etkisiyle kaybolan iki kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı.

İlçenin Pazarsuyu Balıkçı Barınağı'nda dün okuldan çıktıktan sonra serinlemek için denize giren iki kuzenden Enes Toraman'ın cesedine dün akşam ulaşılırken, Mert Demir'in cesedi ise bugün bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Pazarsuyu Balıkçı Barınağında vatandaşlar sahilde kıyafet ve eşyalar görmesi üzerine polise haber verdi. Yapılan incelemelerde kıyafetlerin kuzen olan 17 yaşındaki Enes Toraman ve 18 yaşındaki Mert Demir'e ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından denizde yapılan aramalarda dün akşam saatlerinde Enes Toraman'ın cesedine ulaşıldı. Mert Demir'i ise arama çalışmalarına havanın kararmasının ardından ara verildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren denizde başlatılan çalışmaların ardından Mert Demir'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan balıkçı barınağında birçok noktada "Denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarı tabelalarının bulunduğu dikkat çekti. - GİRESUN

Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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