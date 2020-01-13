Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı
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Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Giresun'da, şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldığı bildirildi.

13.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:16
Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı

'da, şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Vekili başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında dolmuş kooperatiflerinin zam talebinin görüşüldüğü belirtildi.

Meclis tarafından alınan karar doğrultusunda 2,5 lira olan sivil ücretinin 2,75 liraya yükseltildiği ifade edilen açıklamada, 2 lira olan öğrenci ücretinin 2,25 kuruş olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, belediye otobüslerinde ise fiyat tarifesinin sivil 2,5 lira, öğrenciler içinse 2 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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