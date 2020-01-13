Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı

13.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:16

Giresun'da, şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Vekili Hasan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında dolmuş kooperatiflerinin zam talebinin görüşüldüğü belirtildi.

Meclis tarafından alınan karar doğrultusunda 2,5 lira olan sivil ücretinin 2,75 liraya yükseltildiği ifade edilen açıklamada, 2 lira olan öğrenci ücretinin 2,25 kuruş olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, belediye otobüslerinde ise fiyat tarifesinin sivil 2,5 lira, öğrenciler içinse 2 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA