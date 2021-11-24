Giresun'da doktor evinde ölü bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'da görev yapan Ruh Sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görevli uzman Dr. Ali Yıldız'a ulaşamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bunun üzerine Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyündeki eve giden jandarma ekipleri, Yıldız'ın (34) cansız bedenini buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut, müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat eden Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sağlık çalışanlarına sabır ve başsağlığı diledi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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