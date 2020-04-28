Giresun'da "Doğu Park" projesine start verildi
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Giresun'da "Doğu Park" projesine start verildi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Doğu Park" projesine start verdiklerini bildirdi.

Giresun'da
28.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:24

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Doğu Park" projesine start verdiklerini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin kalkınması ve gelişmesi için gerçekleştirilen hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Çalışmalardan birisinin de Giresun'un sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacak olan "Doğu Park" projesi olduğunu kaydeden Şenlikoğlu, açıklamasında, "Yıllardır atıl vaziyette olan ilk çöp sahası ile hemen bitişiğinde bulunan eski dolum tesisleri sahasına uygulanacak projesine start verildi. İlk etapta 35 yıl gibi bir süreden sonra çöp sahasındaki atık ve moloz yığınının kaldırılmasına başlandı." ifadelerine yer verdi.

Proje içerisinde, nikah salonu, etkinlik çayırı, tenis kortları, voleybol, basketbol ve futbol sahaları, 400 metre yürüyüş pisti, galericiler sitesi, paten ve kay kay pisti, gözetleme kulesi ve çocuk oyun parkları olacağını vurgulayan Şenlikoğlu, şunları aktardı:

"Giresun'u yaşamaktan keyif alınan bir kent yapmak için gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Halkımız güzel şehrimiz için hizmet bekliyor. Biz de bu hizmeti her şeyin en iyisine layık Giresun'umuza sunacağız. Her şey Giresun için. 'Doğu Park' Giresun'a yakışacak.'"

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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