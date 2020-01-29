Giresun'da doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti
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Giresun'da doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti

Giresun'da iş yerlerine doğal gaz bağlantısı yapıldığı sırada oluşan kaçak, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

29.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:08
Giresun'da doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti

'da iş yerlerine doğal gaz bağlantısı yapıldığı sırada oluşan kaçak, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Caddesi'nde doğal gaz şirketince iş yerlerine gaz bağlantısı için çalışma yapıldığı sırada sızıntı meydana geldiği fark edildi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gaz sızıntısı, doğal gaz şirketinin ekibince kısa sürede kontrol altına alınarak giderildi.

Kaynak: AA
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