Giresun'da doğada bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
Giresun'da vatandaşlar tarafından bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı.
22.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:54
Giresun'da vatandaşlar tarafından bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı.
Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda tilki yavrusu görenler, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
Görevliler tarafından teslim alınan tilki yavrusu, koruma altına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.
Tilki, gerekli bakımlarının ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA