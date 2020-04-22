Giresun'da din görevlileri veresiye defterleri borçlarını ödedi Giresun'un Keşap ilçesinde din görevlilerince, ihtiyaç sahibi ve mağdur ailelerin market ve bakkallardaki veresiye defteri borçlarını ödenerek silindiği bildirildi.

Giresun'un Keşap ilçesinde din görevlilerince, ihtiyaç sahibi ve mağdur ailelerin market ve bakkallardaki veresiye defteri borçlarını ödenerek silindiği bildirildi.

Keşap Müftüsü Özcan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, din görevlileri arasında ihtiyaç sahibi ve muhtaç ailelerin market ve bakkallardaki veresiye defteri borçlarının ödenmesi için hayır kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Belirlenen ailelerin borçlarının toplanan bağışlarla kapatıldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülke olarak geçtiğimiz bu zor günlerde Keşap Müftülüğü olarak ilk günden bugüne kadar tüm görevlilerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için sahada görevimizin başındayız. Bu zor günlerde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek amacı ile Keşap İlçe Müftülüğümüzün vefakar din görevlileri ile kendi aramızda başlattığımız yardım kampanyasında toplanan yardımlar ile ilçemizde bulunan bakkal ve marketlerde veresiye borcu bulunan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin borçlarını kapattık."

Yılmaz, İlçe Müftülüğü olarak başlatıkları hayır yarışına, hayırsever vatandaşları da davet ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA