Giresun'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Giresun'un Bulancak ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Güney idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Bulancak Devlet Hastanesi yakınlarında devrildi.

Kazada ağır yaralanan Güney, 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güney, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız