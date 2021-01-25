Giresun'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
25.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:16
Giresun'un Bulancak ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Güney idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Bulancak Devlet Hastanesi yakınlarında devrildi.
Kazada ağır yaralanan Güney, 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güney, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız