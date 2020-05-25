Giresun'da devrilen ATV aracının sürücüsü öldü
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde devrilen ATV aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
25.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:51
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde devrilen ATV aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçenin Güzelyurt köyünde Selahattin Ceylan'ın (76) kullandığı ATV aracı, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA