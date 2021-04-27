Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü.
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü.
Hasan Vural idaresindeki 28 ABG 837 plakalı otomobil, Çamlı köyü Arpaçukuru mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Otomobil sürücüsü Vural, olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan Vural için ailesinin dün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin