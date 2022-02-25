Giresun'da dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kotana köyünden geçen derede bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye giren itfaiye eri, köpeği kucağına alarak kıyıya çıkarttı.

Giresun Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edilen köpek, tedavisinin yapılması için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına ulaştırıldı.