Giresun'da dereye düşen kadın öldü
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Giresun'da dereye düşen kadın öldü

Giresun'un Güce ilçesinde tahta köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.

07.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:18
Giresun'da dereye düşen kadın öldü

'un ilçesinde tahta köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, ilçenin köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şerife Afat, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek Gelivera Deresine düştü. Bir müddet suda sürüklenen yaşlı kadının cansız bedeni köylülerin uzun süren çalışması sonucu dereden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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