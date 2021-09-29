Giresun'da dereye devrilen otomobildeki çift hayatını kaybetti - Haberler
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Giresun'da dereye devrilen otomobildeki çift hayatını kaybetti

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da dereye devrilen otomobildeki çift hayatını kaybetti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yağlıdere-Alucra kara yolu Akpınar köyü mevkisinde, İsmail Mertek'in (73) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye devrildi.

Kazada, sürücü İsmail Mertek ile eşi Aslı Mertek (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'da dereye devrilen otomobildeki çift hayatını kaybetti - Haberler
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