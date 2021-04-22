Giresun'da derede mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı
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Giresun'da derede mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Giresun'da derede mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel

Giresun'un Görele ilçesinde derede mahsur kalan köpek yavrusu, belediye görevlilerince kurtarıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde derede mahsur kalan köpek yavrusu, belediye görevlilerince kurtarıldı.

Çeşmebaşı Mahallesi Manasur mevkisindeki Çanakçı Deresi'nde mahsur kalan köpeği görenler Görele Belediyesinden yardım istedi.

Bölgeye gelen belediye görevlileri, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek yavrusu, tedavisinin ardından Görele Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde koruma altına alındı.

Bakımevi görevlisi Levent Çakır, gazetecilere, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek duyarlı kişilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

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