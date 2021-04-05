Giresun'da derede can pazarı
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Giresun'da derede can pazarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Giresun'da derede can pazarı

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bölgedeki HES kapaklarının açılması ile Aksu Deresi'nin debisi yükseldi.

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bölgedeki HES kapaklarının açılması ile Aksu Deresi'nin debisi yükseldi. Dere sularının yükselmesi sonucu suya kapılan 4 işçiden 2'si kendi imkanları ile kurtulurken, kardeş oldukları öğrenilen bir işçi öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bugün HES kapaklarının açılması sonucu Aksu Deresinin debisinin yükselmesi ile bölgede çalışan Karayolları işçisi 2'si kardeş 4 kişi dere sularına kapıldı. 2 işçi kendi imkanları ile kurtulurken, sulara kapılan kardeş işçilerden Umut Sarı hayatını kaybederken, kardeşi Ömer Sarı ise Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralı kardeş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden işçinin cesedinin dere yatağından çıkartmak için çalışma başlatıldı. - GİRESUN

Giresun'da derede can pazarı
Giresun'da derede can pazarı
Giresun'da derede can pazarı
Giresun'da derede can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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