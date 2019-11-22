Giresun'da dere yatağının yönünün değiştirildiği iddiaları

22.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:12

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Pazarsuyu köyündeki dere yatağının yönünün değiştirildiği iddialarını içeren haberler üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları tarafından DSİ 226. Şube Müdürlüğüne söz konusu haberlerde yer alan iddiaların yerinde araştırılması talimatı verildiği belirtildi.

Ekiplerin, bugün Pazarsuyu köyünde özel şahıs teşebbüsünde yapımına başlanan bir marketler zincirine ait depo inşaatının bulunduğu alanda dere yatağının kurutularak canlı yaşama son verildiği, köylünün kullanımında olan suyun artık kullanılamadığı gibi hususları yerinde incelediği vurgulandı.

Açıklamada, inceleme sonucunda DSİ 226. Şube Müdürlüğünce hazırlanan bilgi notunda şu bilgilerin yer aldığı kaydedildi:

"DSİ tarafından Giresun'da 2009 yılında meydana gelen sel afeti nedeniyle, Giresun Bulancak Pazarsuyu ve Domuz Deresi Taşkın Koruma İnşaat İşi yatırım programına alınarak ihalesi yapılmış ve 2 Haziran 2010'da sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. Bu iş kapsamında ve yukarıda bahsi geçen marketler zincirinin depo sahası olarak inşası yapılan alanın bulunduğu mevkide 25 binlik haritada da görüleceği üzere dere bu kısımda iki kola ayrılarak akmaktaydı. İnşaat aşamasında muhtarlık ile yapılan görüşmeler üzerine dere yatağının akışa göre sağ sahile alınması, sol sahilde ki kısımda ise sulama amaçlı kullanılan kuyular olması sebebiyle imalat içerisinde geçiş yapısı bırakılarak bu kısımda oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi istenmiştir."

Talep doğrultusunda dere yatağının sağ sahile alınarak iki taraflı istifli taş tahkimat yapılarak taşkın kontrol tesisi inşa edildiği, sol sahilde yer alan dere yatağındaki su kullanımı nedeniyle memba tarafta su girişinin ve sedde üzerinden yol bağlantısının sağlanabilmesi amacıyla 2x2 metre ölçülerinde betonarme menfez yapıldığının altı çizilerek, şu hususlara dikkat çekildi:

"Mansap su çıkışı ise imalat açılarak sağlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile sol sahilde yer alan dere yatağı, dere yatağı konumundan çıkarılmış olup su kullanımı sağlanması amacıyla su kanal görünümü oluşmuştur. Bu alanda bulunan su kuyusu ile ilgili Bulancak Belediyesi ile yazışma yapılmış olup, bu kuyunun kullanılmadığı atıl olduğu Bulancak Belediye Başkanlığının 29 Nisan 2019 tarih ve 1963 sayılı yazısı ile kurumumuza bildirilmiştir. Söz konusu alanda yapılan depo inşaatından önce kullanılan sulama suyu, inşaat alanı içerisinde yer alan bahçelerin sulanması amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu bahçe alanlarının bulunduğu tüm arazi ilgili firma tarafından kiralanmış olması sebebiyle sulama suyu ihtiyacı da kalmamıştır."

Kaynak: AA