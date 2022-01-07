Giresun'da denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
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Giresun'da denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Giresun'da denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
AA / Kadriye Aydın - Haberler | Güncel

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Ordu yönüne giden Ersoy Eşgünoğlu'nun (26) kullandığı 28 ABM 690 plakalı otomobil, Doğancı köyü yakınlarında yoldan çıkarak denize düştü.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yaralı sürücüyü denizden çıkardı.

Eşgünoğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Kadriye Aydın - Son Dakika Haberleri

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