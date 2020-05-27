Giresun'da cuma namazı cami avluları, açık alanlar ve okul bahçelerinde kılınacak
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Giresun'da cuma namazı cami avluları, açık alanlar ve okul bahçelerinde kılınacak

Giresun Müftülüğü, 29 Mayıs Cuma günü 160 cami avlusu, bazı okul bahçeleri, spor kompleksleri ve bir futbol sahasında cuma namazı kılınacağını bildirdi.

Giresun'da cuma namazı cami avluları, açık alanlar ve okul bahçelerinde kılınacak
27.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:45

Giresun Müftülüğü, 29 Mayıs Cuma günü 160 cami avlusu, bazı okul bahçeleri, spor kompleksleri ve bir futbol sahasında cuma namazı kılınacağını bildirdi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, camilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları cemaatle yeniden buluşacağı belirtildi.

Açıklamada, 29 Mayıs'ta il merkezinde cami avluları, açık alanlar ve okul bahçelerinde, köylerde ise cami avlularında cuma namazının eda edileceği kaydedildi.

Giresun merkezde 775 kişi kapasiteli Etbaşoğlu ek saha ve biner kişilik 15 Temmuz ile Teyyaredüzü mahallesi spor komplekslerinde cuma namazı kılınacağı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"305 kişi kapasiteli Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi, 205 kişi kapasiteli Çıtlakkale mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesi, 220 kişi kapasiteli Atatürk Lisesi bahçesi, Hacımiktat Camii avlusu, Atatürk Meydanı ile merkez ve köylerde belirlenen yaklaşık 160 caminin avlusunda kapasiteleri ölçüsünde cuma namazının eda edilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı."

Camilerde koronavirüsle mücadele tedbirlerinin de alındığı vurgulanan açıklamada, dezenfekte ve temizlik işlemlerinin de yoğun şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, camilerde öğle ve ikindi namazlarının belirlenen kurallar kapsamında kılınacağı belirtilerek, vatandaşlara camilere maskesiz girmemeleri, sosyal mesafe kuralına uymaları, kendi seccadeleriyle gelmeleri ve abdestlerini evleri ile iş yerlerinde almaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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