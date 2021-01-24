Giresun'da Çotanak Stadı hizmete girdi

Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı, TFF 1. Lig'in 18. haftasındaki Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında hizmete girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maçın oynanma yerinin Çotanak Spor Kompleksi olarak açıklanmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince son hazırlıklar da tamamlanarak kompleks içerisindeki stadyum maçın oynanmasına hazır hale getirildi.

Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasının başlama düdüğünün çalınmasıyla Çotanak Stadı Türk sporunun hizmetine girdi.

Saha zemini hibrit çim olarak uygulanan stadyum, zeminle birlikte 6 kattan oluşuyor ve bin 72 araçlık otoparka sahip. Toplam 143 bin 388 metrekareden oluşan komplekste 144 seyirci kapasiteli spor salonu ile mağazalar da yer alıyor.

Kompleks içinde ayrıca yataklı sporcu eğitim merkezinin de inşa edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin