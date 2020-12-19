Giresun'da çöp konteynerinin yanına bırakılan 4 köpek yavrusuna jandarma sahip çıktı

Giresun'un Keşap ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılan 4 köpek yavrusu, jandarma ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Keşap Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Yolağzı köyündeki çöp konteynerinin yanında köpek yavruları olduğunu fark etti.

Ekipler, araca aldıkları 4 köpeğe su ve yiyecek verdi.

Köpek yavruları, bakım ve tedavilerinin yapılması için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'na ulaştırıldı.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan köpekler, koruma altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin