Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada sürücü öldü
Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
14.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:52
Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nın Kuruobuz mevkisinde Muhammet Kürşat Dabak'ın kullandığı 28 DE 455 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Dere yatağına düşen cipin sürücüsü Dabak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA