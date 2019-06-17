Giresun'da çilek üretiminin gelişimi

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüksek rakımlı bölgelerde oluşturulan çilek bahçelerinde yeni mahsul hasat döneminin başladığını bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası ile Alucra ilçesinde 5 dekar alana geçen yıl çilek bahçesi tesis edildiği belirtildi.

Bahçelerde hasat döneminin başladığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelerde albion çeşidi ile kurulan çilek bahçelerinden oldukça iyi sonuçlar alındığı, meyve kalitesi, büyüklüğü ve aromasının istenilen düzeyde olduğu ve yüksek verim elde edildiği saptanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA