Giresun'da çilek üretimi yüz güldürdü
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Giresun'da çilek üretimi yüz güldürdü

05.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:13
Giresun'da çilek üretimi yüz güldürdü

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel Köyü'nde "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında ilk çilek üretiminin hasadı başladı.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel Köyü'nde "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında ilk çilek üretiminin hasadı başladı.

Projenin ilçede başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, ilk üretimden 9 ton verim elde edildiğini söyledi. Ziraat Odası Başkanı Metinyurt, "İlçemizde Günügüzel Köyü'nde 2018 yılında başlatılan proje çalışması başarıyla hayaca geçirildi. İlk yıl acemilikler yaşınmış olsa da giderek gelir elde edilmeye başlandı. Şu anda ilçemizde çilek paketleme tesisi kurma çalışmaları bulunmaktadır. Burada paketlenen çilekler Ordu, Sivas gibi komşu illere pazarlanacaktır. Şimdiki üretimin yüzde 80'i ise ilçe pazarında tüketilmektedir. Dolayısıyla Giresun'un fındık üretimi yapılmayan ilçelerinden biri olan Alucra'da çilek üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür" dedi.

"Çilek üretimini 100 tona çıkarmayı hedefliyoruz"

Projede kapsamında çilek üretiminden ciddi ekonomik gelir elde ettiklerini anlatan Çilek Üreticisi Ahmet Karslıoğlu ise "İlk yıl çok acemilik yaşadık, 17 bin fide dikmiştik bunların bin ya da iki bin tanesi tuttu, sonra üretim tekniklerimizi geliştirdik. Şuanda kendimiz 5-6 bin tane fide yetiştirmiş bulunuyoruz. 2021 yılında çilek bahçesini 10 dönüme ve üretimimizi ise 100 tona çıkarmayı hedefliyoruz. 2021 yılında çilek bahçemizle Karadeniz Bölgesi'nin en iyisi olmak istiyoruz. Proje kapsamında ciddi bir çilek üreticisi olduk ve bu başkalarına da örnek olsun istiyoruz. Özel bir çilek türü olan Osmanlı Çileği için de çalışmalarımız var. Alucra'dan bahçemizi görüpte kendileri de bahçe kurmak isteyen herkese bilgi ve birikimlerimizi paylaşarak yardıma hazırız" dedi. - GİRESUN

Giresun'da çilek üretimi yüz güldürdü
Giresun'da çilek üretimi yüz güldürdü
Giresun'da çilek üretimi yüz güldürdü
Giresun'da çilek üretimi yüz güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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