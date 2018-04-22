Giresun'da Çiftçilere Külleme Hastalığı Eğitimi

Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere fındıkta külleme hastalığıyla mücadele eğitimi verildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bölgede son yıllarda fındık bahçelerinde yoğun zarar yapan külleme hastalığı ile mücadele konusunda Bulancak ve Tirebolu ilçelerinde eğitim programı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, katılımcılara külleme hastalığının seyri, zararının boyutu ve nedenleri ile mücadele yöntemlerinin anlatıldığı vurgulanarak, "Hastalığın bu dönemde ve gelecek yıllardaki etkisini asgariye indirmek için kültürel önlemlerin gözardı edilmemesi gerektiği ve özellikle hastalık etmeninin yoğun olduğu fındık bahçelerinde mutlaka kimyasal mücadelenin yapılması gerektiği vurgulanmıştır." denildi.

Çiftçilere ayrıca fındıkta hastalık ve zararlılarla mücadele hakkında pratik bilgiler içeren broşür, afiş ve kitapçıkların da verildiği ifade edilen açıklamada, yine tarımsal üretimle ilgili merak edilen çeşitli konulardaki soruları teknik elemanlar tarafından cevaplandırıldığı kaydedildi.