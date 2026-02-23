Giresun'da CHP'li Belediye Başkanı ve İl Genel Meclis üyesinin taciz skandallarına CHP'li vekilin tavrı şaşırttı

Giresun'da bazı CHP'li siyasetçiler hakkında ortaya atılan taciz ve parti içi destek iddiaları hakkında kamuoyunda tartışma devam ediyor.

Giresun'un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Hasbi Dede ve CHP Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Semin Aydın cinsel tacizle gündeme gelirken, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık'ın ise bu isimleri koruyup adeta siyasi kalkan olduğu iddiası kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

2024 yılı Haziran ayı sonunda yaşandığı öne sürülen bir olayda, CHP Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Semin Aydın'ın üç çocuk annesi bir kadına yönelik tacizde bulunduğu, olayın ardından kadının şikayetçi olduğu ve Aydın'ın gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddialarda, Aydın'ın yargılama süreci sonunda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı da öne sürüldü.

Yaşananlardan sonra parti içerisinde bazı partililerin istifasını istemesine rağmen, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin Aydın'a kefil olduğu ve partiden ihraç edilmesini engellediği iddia edildi. Hasbi Dede'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı nedeniyle sürecin parti içinde büyümeden kapatıldığı yönünde değerlendirmeler de yer aldı.

Tacizciye kefil olan Başkan da taciz iddiasıyla gündeme geldi

Taciz suçlamasıyla ceza alan CHP İl Genel Meclis Üyesi Semih Aydın'a kefil olan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin de bu defa çocuk tacizi iddiasıyla gündeme gelmesi infiale neden oldu. Önce sosyal medya üzerinden ardından ise whatsapp hesabı üzerinden yazışmaları nedeniyle Dede tutuklandı.

CHP'li vekilden çifte standart

Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde çocuk istismarına karşı düzenlenen protestoların organizasyonunda yer alan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in ise partisinde yaşananlara tavrı ise pes doğrusu dedirtti. Hatta Milletvekili Gezmiş'in, hakkında mahkeme kararı bulunmasına rağmen Semin Aydın ile siyasi çalışmalar yürüttüğü ileri sürüldü.

Öte yandan, 2025 yılı Şubat ayında Aydın'ın CHP Genel Merkezi'nde ağırlandığı ve genel başkan tarafından kabul edildiği iddiaları da paylaşımlarda yer aldı. Konuya ilişkin CHP Genel Merkezi'nden resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın ise Meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşmada, "Siz gözünüzün önündeki istismarı görmüyorsanız, sessiz kalıyorsanız siz ne işe yarıyorsunuz" ifadelerini kullandığı belirtilerek, bu sözlerin o iddialarla ilişkilendirildiği görüldü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Semin Aydın'ın partisinden istifa ettiğini açıkladığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddialarla ilgili adli makamlar ve adı geçen kişiler tarafından yapılmış güncel ve kapsamlı bir resmi açıklama bulunmazken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı