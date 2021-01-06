Giresun'da Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı
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Giresun'da Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı

06.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:19
Giresun'da Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı

Giresun Belediyesi'nce uygulanan Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin çalışmalarına başlandı.

Giresun Belediyesi'nce uygulanan Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turizmde altıyapı hazırlıkları kapsamında Bulancak Durağı ile Keşap Durağı mevkileri arasında yer alan binaların dış cephesi ile iş yerlerinin tabela ve tente sistemleri standart şekilde tek tip hale gelecek.

Belediye ve İller Bankası ortak finansmanı ile gerçekleşecek projeyle birlikte görüntü kirliliği bertaraf edilip şehirde özgün mimarinin ön planda olduğu estetik, modern bir panoramik görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, sokak ve caddelerde başlattıkları köklü değişimlerin şehre yeni bir kimlik kazandırdığını belirtti.

Giresun'un ileriye dönük gelişmesi için yeni projelerle vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Giresun'un tarihi dokusunu çıkarmayı kendimize görev edindik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Seçim öncesi vaat ettiğimiz bir projemize daha başlamış bulunuyoruz. Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projemizle şehir merkezine modern bir görünüm kazandıracağız. Bu çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çünkü proje güzergahında çalışan esnafımız var. O esnaflarımızın da ticaretini etkilemeyecek, onları mağdur etmeyecek şekilde çalışmaları bir an evvel tamamlamak istiyoruz. Şehrimizin görünümüne önemli katkı sağlayacak olan bu projemiz Giresun'umuza hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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