Giresun'da çay fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu
Giresun'un Eynesil ilçesindeki çay fabrikasında çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.
03.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:34
Giresun'un Eynesil ilçesindeki çay fabrikasında çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel sektöre ait fabrikada, aşırı ısınma sonucu kazandaki çayların alev almasıyla yangın başladı.
Eynesil Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.
Kaynak: AA