Karadeniz'de Çıkan Çatışmada Eren Bülbül'ü Şehit Eden PKK'lı Teröristler Öldürüldü

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Karadeniz yapılanması sorumluları 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ve 'Bahoz' kod adlı Hıdır Doğru adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE TERÖRİSTLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Giresun'da, PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik arazi arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağladı.

PKK'NIN SÖZDE KARADENİZ SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan teröristler takibe alındı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, PKK'nın sözde Karadeniz yapılanması sorumluları 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ve 'Bahoz' kod adlı Hıdır Doğru olduğu belirtildi.

"EREN'İ ŞEHİT EDENLER ÖLDÜRÜLDÜ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler." dedi.