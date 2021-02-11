Giresun'da camiden para çalan zanlı tutuklandı
11.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:42
Giresun'un Güce ilçesinde camiden para çalan kişi tutuklandı.
Giresun'un Güce ilçesinde camiden para çalan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin İlit köyü Merkez Camisi'nin imam odasında bulunan 1255 lira çalındı.
Durumun fark edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili H.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak