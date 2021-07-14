Giresun'da büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişi gözaltına alındı
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Giresun'da büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişi gözaltına alındı

Giresun'da büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Dereli ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Dereli ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Dereli ilçesine bağlı Kümbet köyünde Mehmet Karademir'e ait büyükbaş hayvan çalındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu hırsızlık olayını H.A, S.Ş. ve E.K'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alınırken çalınan hayvan sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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